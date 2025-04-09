Доцент Грацианова: неправильно приписывать гостинг только поколениям Y и Z

Термин «гостинг» описывает внезапное исчезновение партнера по коммуникациям. Он широко распространен на рынке труда. Доцент кафедры управления человеческими ресурсами Университета «Синергия» Лариса Грацианова в беседе с «ТСН24» объяснила, почему так происходит.

По мнению исследователей, гостинг проявляется со стороны представителей поколений Y (миллениалы) и Z (зумеры), которые сосредоточены на личном комфорте и требовательны к условиям. Они могут исчезать из организации без предупреждения. Однако неправильно приписывать гостинг только этим поколениям. Представители поколения X тоже иногда внезапно исчезают.

Причины такого поведения соискателей: передумал устраиваться; разочаровался в работодателе; получил более выгодное предложение; возникли внезапные проблемы; вакансия была интересна для изучения.

Соискателям стоит связаться с работодателем, чтобы уточнить статус рассмотрения кандидатуры. Деловая этика требует, чтобы соискателю сразу сообщали о дальнейших этапах оценки или времени и способе информирования о принятом решении.

Работодатель, готовый принимать молодых специалистов, должен предложить систему оценки кандидатов, определяющую не только профессиональные, но и личностные компетенции, а также гибкую систему управления карьерой и возможность проявлять инициативу.