Доцент Главина рассказала, как Екатерина II внедряла картофель в России

В правление Екатерины II для распространения картофеля в России использовали не только административные распоряжения, но и просвещение, научные исследования и материальное стимулирование. Об этом RT рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ее словам, императрица понимала, что одних административных распоряжений недостаточно, поэтому большое значение придавалось просвещению и материальному стимулированию.

В 1770 году агроном Андрей Болотов опубликовал в трудах Вольного экономического общества (ВЭО) одну из первых масштабных работ о картофеле — «Примечание о картофеле». Материалы распространялись среди помещиков, губернаторов и духовенства. Чтобы дополнительно стимулировать интерес, ВЭО организовывало конкурсы. Земледельцы, добившиеся высоких урожаев или предложившие способы переработки, могли получить золотые и серебряные медали общества, а также денежные премии.