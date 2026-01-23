Доцент Фурлетов рекомендовал установить на автомобиле автозапуск по напряжению при длительном простое зимой

Эксперты считают, что современные автомобили не требуют сложной подготовки к зимнему простою длительностью до месяца. Старший научный сотрудник, доцент Московского политехнического университета Юрий Фурлетов в беседе с Life.ru заявил, что даже при уличной парковке двух-трех недель стоянки не приведут к серьезным проблемам. Однако важно правильно выбрать место для парковки, чтобы автомобиль не был засыпан снегом и не мешал работе коммунальной техники.

Для более старых автомобилей есть несколько дополнительных рекомендаций. После парковки желательно открыть двери, чтобы салон остыл и не образовался конденсат. Затем можно снять аккумулятор и отнести его домой или просто отключить от автомобиля, чтобы он не разряжался.

Чтобы снизить энергопотребление во время долгого отсутствия, можно не ставить автомобиль на сигнализацию, а закрывать его обычным центральным замком. При возвращении машину следует открывать ключом, восстановить питание и только после этого пользоваться электроникой. Современные системы с автозапуском могут дополнительно защитить аккумулятор, автоматически заводя двигатель при падении напряжения ниже 12 вольт.

«Можно выставить автозапуск по напряжению, и, как только напряжение опустится ниже какого-то порога, автомобиль будет заводиться и какое-то время стоять заведенным», — пояснил Фурлетов.