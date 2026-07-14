Доцент Финансового университета Щербаченко предупредил о схеме мошенничества с арендой жилья

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал RT о схеме мошенничества при аренде жилья. Злоумышленники размещают объявления с фотографиями квартир, найденными в интернете, и просят предоплату за «бронирование».

Эксперт советует не переводить деньги незнакомым людям и всегда встречаться с арендодателем лично. Перед оплатой необходимо осмотреть жилье и проверить документы.

«Не соглашайтесь на «бронирование» без личного осмотра квартиры и проверки документов. Если вас торопят с оплатой — это может быть мошенничество», — подчеркнул Щербаченко.

Кроме того, он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию в важных сервисах и никогда не вводить коды из СМС или пуш-уведомлений на незнакомых сайтах. Для проверки подозрительных сайтов можно использовать общедоступные Whois-сервисы.