Доцент Дубровина рассказала, что 15 минут дневного сна помогают улучшить работу мозга

Короткий дневной отдых способен вернуть концентрацию и память. Даже 15 минут сна в определенном интервале могут дать мощный когнитивный эффект, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина в комментарии RuNews24.ru .

По словам эксперта, кратковременный отдых днем может повысить когнитивные способности и эмоциональную устойчивость без ущерба для вечернего засыпания.

«Короткий дневной сон (15–30 минут) — отличный способ перезагрузиться, не нарушая ночной режим. Такой отдых, особенно в интервале с 12:00 до 15:00, заметно повышает когнитивные способности: улучшает память, ускоряет обработку данных и помогает концентрироваться», — цитирует врача сайт «ТСН24».

Традиция дневного отдыха имеет глубокие корни. В жарких странах, таких как Испания, Италия или Греция, сиеста исторически была не прихотью, а необходимостью. Люди пережидали зной в прохладе, перенося основную активность на вечернее время.