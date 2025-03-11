Доцент Чирков сообщил о проблемах в ЕС после прекращения поставок сырья по трубопроводу «Дружба»

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что ситуация в европейском энергетическом секторе далека от стабильности, и трудности с поставками нефти, газа и других энергоносителей будут только нарастать. Это заявление он сделал в беседе с «Известиями» .

Ранее, 5 марта, стало известно, что чешские НПЗ обратились за помощью к государственным резервам из-за прекращения поставок российского сырья по трубопроводу «Дружба».

Экономист подчеркнул, что необходимость использования запасов нефти из государственных резервов Чехией свидетельствует о значительных проблемах в топливной отрасли страны. Эти сложности указывают на то, что процессы транспортировки и переработки нефти стали чрезвычайно трудными и требуют комплексных решений, которые не могут быть решены административными методами.

Прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» неизбежно вызовет сокращение объема нефти на внутреннем рынке, что повлечет за собой рост цен на топливо и создаст серьезные трудности для работы нефтеперерабатывающих заводов, добавил Чирков.