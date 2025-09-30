Доцент Черниговский призвал повысить доступность легального алкоголя в селах для борьбы с суррогатом

В 70 тысячах населенных пунктах России отсутствует официальная продажа спиртного, из-за чего жители употребляют суррогаты. Такое мнение высказал доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Эксперт указал, что причина этому кроется в низкой рентабельности бизнеса в сельской местности, тогда как в городах торговля алкоголем приносит прибыль. Специалист обратил внимание на проблему качества напитков, употребляемых жителями села: чаще всего это либо самодельный самогон, либо суррогатные продукты низкого качества.

На этом фоне Черниговский предложил повысить доступность качественного алкогольного продукта путем отмены лицензионного сбора и снижения налоговых ставок. По его мнению, это позволит привлечению легальных продавцов в сельскохозяйственные районы и обеспечит безопасность потребления алкогольных напитков.