Доцент Черниговский отметил, что теневой рынок алкоголя в России расширяется из-за роста цен

Российский алкогольный рынок переживает изменения: часть его уходит в тень. Причиной тому служит значительное повышение цен. Об этом сообщил доцент Президентской академии Санкт-Петербурга Максим Черниговский в интервью «Постньюс».

Руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» отметил, что в стране растет популярность самогоноварения, незаконных онлайн-продаж и рынка поддельных акцизных марок, написал «Ридус».

В некоторых регионах участились случаи изъятия контрафактного алкоголя. Черниговский уточнил, что минимальная розничная цена на легальную водку объемом 0,5 литра составляет 349 рублей, а в теневом секторе — 150 рублей.