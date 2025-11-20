Доцент Борисова рассказала, что добровольные пенсионные программы предусматривают получение налогового вычета

Доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова в беседе с Life.ru поделилась рекомендациями по налоговому вычету. Она напомнила, что граждане имеют право вернуть часть потраченных средств даже на некоторые нестандартные виды услуг.

Например, физическое лицо вправе направить на благотворительность до четверти своего годового дохода и претендовать на возврат налога. Важно учитывать, что помощь должна оказываться организациям, указанным в Налоговом кодексе.

Также предусмотрен вычет за добровольные пенсионные программы и взносы в НПФ, но максимальная сумма возврата ограничена 150 тысяч рублями. Еще одна услуга, позволяющая сэкономить на налогах, — покупка страхового полиса. Здесь тоже действует ограничение: расходы на страховку не должны превышать указанную сумму.

Дополнительно налоговый вычет возможен по процентам кредита на индивидуальное жилищное строительство, но общая сумма трат лимитирована тремя миллионами рублей. Борисова подчеркнула важность своевременной подачи декларации, ведь проверка документов занимает около трёх месяцев, однако благодаря цифровым сервисам срок ожидания выплат иногда сокращается.