Перед зарубежной поездкой стоит разделить бюджет между наличными, картой и отдельным резервом. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, полагаться только на одно платежное средство рискованно. Перед выездом важно проверить работу карты за границей, условия снятия наличных и доставку СМС. В качестве примера при бюджете в две тысячи долларов или евро эксперт предложила взять тысячу наличными, 800 оставить на карте, а 200 отложить в неприкосновенный резерв.

Белянчикова также порекомендовала заранее изучить условия банковской конвертации, таможенные правила и сохранить контакты поддержки. Кроме того, она предостерегла от обмена валюты в незнакомых чатах и сомнительных предложений посредников.