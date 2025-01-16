Доцент Балынин: в феврале пенсионеры получат дополнительную выплату за январь

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил сайту «Аргументы и факты» , что по итогам 2024 года пенсии россиян будут пересчитаны с учетом инфляции в размере 9,52%. Помимо этого, в феврале граждане получат дополнительную выплату за январь.

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России выросли на 7,3%. Согласно данным Росстата, уровень инфляции составил 9,52%. Следовательно, с февраля выплаты увеличатся на 2,22%, написало ИА НСН.

Балынин также пояснил, что в феврале россияне получат страховую пенсию не только за февраль, но и компенсацию за январь. Например, если размер пенсии гражданина составлял 24 тысячи рублей в декабре 2024 года, то с 1 января она увеличится до 25 752 рублей (рост на 7,3%).