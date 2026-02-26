Доцент Балынин сообщил о возможности увеличения размера пенсии при более позднем выходе

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин рассказал RT о механизме увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением.

По словам эксперта, коэффициенты повышения применяются к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и фиксированной выплате.

«Так, при обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно», — отметил специалист.

Балынин подчеркнул, что решение об использовании возможности увеличения пенсии гражданин принимает самостоятельно, исходя из своей пенсионной стратегии.