Доцент Балынин сообщил о снижении цен на клубнику в ближайшее две недели

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru сообщил, что в течение ближайших двух недель ожидается снижение цен на клубнику. Специалист связывает это с пиком сезона сбора урожая, в период которого предложение на рынке достигает максимума, а цены традиционно снижаются.

Эксперт отметил: «Снижение цен ожидается примерно на 25–30% от текущих значений. Вероятно, таким образом цена достигнет минимального уровня в этом году и далее уже пойдет на рост из-за объективной причины перехода к завершению сезона».

По мнению специалиста, стоимость клубники может значительно колебаться в зависимости от спроса и объема свежего урожая у продавцов. Это связано с коротким сроком хранения ягод, написал «ФедералПресс».

Балынин также обратил внимание на то, что ближе к закрытию рынков продавцы часто предлагают дополнительные скидки, превышающие 20%, что делает покупку клубники особенно выгодной для покупателей.