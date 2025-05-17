Доцент Балынин разъяснил особенности начисления больничного в мае

Особенности расчета пособия по временной нетрудоспособности в мае 2025 года связаны с минимальным размером дневного пособия. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал aif.ru о деталях этого процесса.

Как отметил эксперт, если человек трудоустроился в 2025 году и в предыдущие два года не имел заработка, его среднедневной заработок будет равен нулю.

«На следующем этапе мы сравниваем с минимальным среднедневным заработком, который может быть учтен в расчетах. Эта сумма получается путем деления произведения МРОТ и 24 месяцев на 730 дней. Для 2025 года расчет будет таким: 22 440 * 24 / 730 = 737,75 рубля. Это число будет использоваться при расчете выплаты», — объяснил Балынин.

При стаже менее пяти лет выплачивается 60% от утраченного заработка. В этом случае дневной размер пособия составит 442,65 рубля, но он не должен быть ниже минимального. В мае минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит 723,87 рубля. Первые три дня больничного листа оплачивает работодатель, а последующие — Социальный фонд России, подчеркнул специалист.