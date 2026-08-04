Доцент Балынин рассказал о новых правилах оплаты переработок

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что сейчас сотрудник может работать сверхурочно не более четырех часов в день и 120 часов в год. С сентября предельный годовой объем могут увеличить до 240 часов, сообщает RT .

За первые два часа переработки работодатель платит не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном. Эти правила сохранятся в пределах 120 часов в год. Начиная со 121-го часа каждый час оплатят минимум в двойном размере.

По желанию работника повышенную оплату можно заменить дополнительным временем отдыха. Сотрудники, привлеченные к сверхурочной работе свыше 120 часов, также смогут раз в год пройти диспансеризацию с освобождением от работы и сохранением среднего заработка. Для остальных работников такое право действует раз в три года.