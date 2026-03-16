Доцент Балынин рассказал, что страховая пенсия россиян увеличивается при наличии иждивенцев

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT разъяснил механизм увеличения страховой пенсии при наличии иждивенцев.

Балынин отметил, что страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты и индивидуального пенсионного коэффициента. Стоимость одного такого коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля.

Эксперт подчеркнул, что дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности предусмотрено для лиц, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. К таким членам, например, относятся дети до 18 лет или молодые люди до 23 лет, которые учатся очно.

Размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер пенсии увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трех иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, а при трех — 9584,70 рубля.

Если гражданину уже назначена увеличенная фиксированная выплата в связи с достижением 80-летия, то выплачиваются одновременно и она, и доплаты за наличие иждивенцев. В таком случае страховая пенсия по старости может составить при одном иждивенце 42 693,45 рубля, при двух — 45 888,35 рубля, при трех — 49 083,25 рубля.