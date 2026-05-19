Доцент Балынин рассказал, что новая выплата для семей с детьми предоставляется каждому из родителей

С 2026 года работающие родители, имеющие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT .

Ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся семей. Она предусматривает возврат части уплаченного НДФЛ. Размер выплаты определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%.

Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики. Назначение и выплату будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России.

Для получения выплаты необходимо будет подать заявление с 1 июня по 1 октября включительно. Это можно будет сделать через портал госуслуг, а также при личном обращении в Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать документы не потребуется.

По словам эксперта, ежегодная семейная выплата предоставляется каждому из родителей, а ее размер зависит от суммы дохода, полученного соответствующим родителем.