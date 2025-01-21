Доцент Балынин: переводить деньги знакомым следует только после личной встречи

Переводить деньги знакомы можно только после договоренности при личной встрече. Это поможет минимизировать риски обмана со стороны мошенников, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

Специалист отметил, что аферисты находятся, как правило, на территории недружественных стран, поэтому их крайне сложно привлечь к ответственности, передает ИА НСН.

Сейчас злоумышленники активно используют в своих схемах технологии искусственного интеллекта, что позволяет им подделывать фото, голос, а иногда и видео. Чтобы сохранить свои деньги, не стоит их переводить даже якобы знакомым людям, подытожил Балынин.