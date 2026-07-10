Доцент Балынин напомнил о выплатах на школьную форму для многодетных семей

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин напомнил о мерах социальной поддержки многодетных семей. Согласно указу, региональные власти могут выплачивать средства на покупку школьной и спортивной формы для детей, сообщил RT .

По словам эксперта, условия выплат различаются в зависимости от региона. Например, в Москве размер составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области — четыре тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе многодетные семьи получают электронные сертификаты на сумму 16 965 рублей при соблюдении определенных условий.

Специалист также отметил, что в некоторых регионах выплаты предоставляются автоматически, но если семья не получила поддержку, можно самостоятельно подать заявление.