Доцент Балынин напомнил о праве самозанятых покупать пенсионные коэффициенты

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин рассказал RT о механизме добровольного участия в обязательном пенсионном страховании, который часто называют «покупкой пенсионных коэффициентов» или «покупкой страхового стажа».

Эксперт отметил, что участвовать в этом механизме могут несколько категорий граждан: самозанятые, россияне, работающие за границей, а также все неработающие граждане, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование.

По словам специалиста, для реализации права на «покупку пенсионных коэффициентов» существуют разные каналы: через портал государственных услуг, приложение «Мой налог» (только для самозанятых) или при личном обращении.