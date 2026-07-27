Доцент Балынин напомнил о доплате за ночную работу

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что каждый час ночной работы в России оплачивается с повышением не менее чем на 20%, сообщает RT .

Балынин напомнил, что Трудовой кодекс обязывает работодателей оплачивать каждый час ночной работы по повышенной ставке.

По его словам, ночным временем считается период с 22:00 до 6:00. Правительство России установило, что минимальная доплата за такие часы составляет 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы.

Балынин привел пример: если час работы стоит 500 рублей, а сотрудник отработал ночью четыре часа, минимальная выплата составит 2,4 тыс. рублей вместо 2 тыс. рублей.

Специалист добавил, что конкретный размер доплаты может быть выше. Его закрепляют в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре.