Доступность медицины повысят в России по поручению президента

Фото: Новая взрослая поликлиника в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах / Медиасток.рф

Совещание президента с правительством России прошло 18 февраля. По итогам встречи глава государства вынес ряд поручений, касающихся доступности здравоохранения.

Правительству России предстоит рассмотреть вопросы повышения эффективности правовой защиты медиков и формирование механизмов страхования рисков профессиональной ответственности специалистов.

К 2027 году на портал госуслуг добавят показатель, характеризующий удовлетворенность качеством и сроками оказания медицинской помощи.

Кроме того, по поручению президента повысится транспортная доступность объектов здравоохранения, особенно в небольших городах и селах.

Также усилится контроль за обслуживанием рецептов на льготные лекарства. Особое внимание уделят доступности женских консультаций.