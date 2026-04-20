Доступность медицины повысят в России по поручению президента
Совещание президента с правительством России прошло 18 февраля. По итогам встречи глава государства вынес ряд поручений, касающихся доступности здравоохранения.
Правительству России предстоит рассмотреть вопросы повышения эффективности правовой защиты медиков и формирование механизмов страхования рисков профессиональной ответственности специалистов.
К 2027 году на портал госуслуг добавят показатель, характеризующий удовлетворенность качеством и сроками оказания медицинской помощи.
Кроме того, по поручению президента повысится транспортная доступность объектов здравоохранения, особенно в небольших городах и селах.
Также усилится контроль за обслуживанием рецептов на льготные лекарства. Особое внимание уделят доступности женских консультаций.