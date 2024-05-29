Достройка 11-этажного кардиоцентра началась в Донецке

В Донецке приступили к работам в здании кардиохирургического корпуса Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, которое стояло заброшенным с 2014 года. Об этом сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, чьи слова привели на сайте кабмина.

«Спустя 10 лет простоя этот долгострой начнет приносить пользу жителям после завершения в нем работ», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в 11-этажном здании появятся условия для лечения сердечно-сосудистых патологий у взрослых и детей. Там также заработают отделения реанимации и интенсивной терапии и кабинеты приема детских кардиохирургов.

На каждом этаже оборудуют по две операционных. Это позволит проводить до трех тысячи операций в год. Проект предусматривает увеличение коечного фонда до 585 мест.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в регионе появляется больше возможностей и инструментов для развития бизнеса и привлечения инвесторов. В республике живут люди, которые хотят и умеют работать.