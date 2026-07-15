Дорожное покрытие отремонтируют на Литейном мосту в Петербурге

В Санкт-Петербурге начали ремонт Литейного моста. Рабочие приступили к снятию старого асфальтобетонного покрытия, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

На переправе планируют обновить в общей сложности 11,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. В зонах разводного пролета и трамвайных путей уложат 3,5 тысячи квадратных метров литого асфальта.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Движение по мосту сохранится по двум полосам в каждом направлении. Сначала специалисты займутся участком в зоне трамвайных путей.

Следующий этап ремонта начнется 25 июля и продлится до 2 августа. Завершить ремонтные работы планируют в середине августа.