Дорожная техника пройдет парадом в Челябинске
На площади Революции в Челябинске 23 мая состоится парад дорожной техники. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на упрдор «Южный Урал».
Глава управления Владимир Муравьев выразил уверенность, что событие сможет продемонстрировать силу региона в машиностроении и станет интересным для всех возрастов.
Более 15 предприятий представят не менее 30 единиц дорожной и коммунальной техники, утончил RT.
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