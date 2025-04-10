Дорожная техника пройдет парадом в Челябинске

На площади Революции в Челябинске 23 мая состоится парад дорожной техники. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на упрдор «Южный Урал».

Глава управления Владимир Муравьев выразил уверенность, что событие сможет продемонстрировать силу региона в машиностроении и станет интересным для всех возрастов.

Более 15 предприятий представят не менее 30 единиц дорожной и коммунальной техники, утончил RT.