Дороги на «Улицах Победы» обновят в Саратовской области

В Саратовской области в рамках региональной программы ремонта дорог обновят улицы, названные в честь Победы и героев Великой Отечественной войны. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составит 3,5 километра, сообщил телеканал «Саратов 24» .

Формирование списка дорог проходило с активным участием жителей региона. Приоритет отдавался маршрутам, ведущим к социальным объектам — школам, больницам, детским садам.

Ремонтные работы затронут улицы Победы в нескольких районах: в селе Надеждино Пугачевского района, в селах Балтай, Садовка, Донгуз Балтайского района, а также в селах Борисоглебовка, Калуга, Морцы Федоровского района.

Помимо этого, обновят улицу 50 лет Победы в деревне Александровка Духовницкого района и улицу 40 лет Победы в деревне Тростянка Балашовского района. Завершение работ планируется на улице Победы в поселке Победа Хвалынского района.

Особое внимание уделят улицам, названным именами героев. В селе Воскресенское отремонтируют улицу Василия Клочкова — младшего политрука, Героя Советского Союза. В селе Натальино Балаковского района пройдет ремонт на улице маршала К. Е. Ворошилова.

«В текущем году выделено 1,34 миллиарда рублей из расчета 3 000 рублей на каждого жителя сельских поселений. Запланирован ремонт 734 участков местных дорог общей протяженностью 207,5 километра», — уточнил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.