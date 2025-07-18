«Дорога в рай». В РПЦ высказались о сексе между супругами

Иеромонах Макарий: интимная жизнь ведет супругов в рай

Annette Riedl/dpa
Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com

Супружескую близость назвали дорогой в рай. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

«Бог создает брак в раю, он имеет райское происхождение, и все доброе, что есть в браке, в том числе интимная жизнь, приводит к раю, к райскому состоянию человека», — сказал он.

По его словам, семейное счастье и благополучие тоже «служит дорогой в небо». Кроме того, интим в супружеских отношениях положительно влияет на эмоции и физиологию.

Клирик пояснил, что если один из супругов уклоняется от интимной близости, то это можно осудить.

Ранее священник Евгений Чебыкин объяснил, почему половые контакты до женитьбы считают греховным.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте