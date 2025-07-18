«Дорога в рай». В РПЦ высказались о сексе между супругами

Супружескую близость назвали дорогой в рай. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

«Бог создает брак в раю, он имеет райское происхождение, и все доброе, что есть в браке, в том числе интимная жизнь, приводит к раю, к райскому состоянию человека», — сказал он.

По его словам, семейное счастье и благополучие тоже «служит дорогой в небо». Кроме того, интим в супружеских отношениях положительно влияет на эмоции и физиологию.

Клирик пояснил, что если один из супругов уклоняется от интимной близости, то это можно осудить.

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