Дополнительный отпуск для россиян. Выгорание призвали признать поводом отдохнуть

В России предложили ввести оплачиваемый отпуск из-за эмоционального выгорания. Ведущая 360.ru Елена Кононова поговорила с автором инициативы — директором Института исследования проблем современной политики Антоном Орловым. Он рассказал, как будут диагностировать подобное состояние у работников и зачем им нужен дополнительный отдых.

«Существуют специальные опросники, которые позволяют выявить уровень тревожности, уровень раздражительности и в целом уровень эмоционального выгорания. Но кроме того, помимо самих опросников, существует метода наблюдения за пациентом или за работником в данном случае», — пояснил Орлов.

Он добавил, что некоторые вещи можно увидеть невооруженным глазом. Например, что у человека снизилась мотивация, он стал менее трудоспособным и более агрессивным. По словам директора института, работодатели положительно оценят нововведение.

«Я абсолютно убежден в том, что выгоревшие сотрудники работодателям не нужны в силу как раз того, что они неэффективны. Поэтому, как говорится, лучше на неделю меньше работать, но лучше», — подчеркнул Орлов.

Он напомнил о предложении ввести четырехдневную неделю рабочую. Такая практика уже применяется в европейских странах и она показала свою эффективность.

«Отдохнувший сотрудник гораздо эффективнее и полезнее работодателю, да и коллективу в целом, чем выгоревший и бесполезный. Поэтому лишняя неделька за счет работодателя, с одной стороны, это вроде бы расходы, но с другой стороны, на самом деле, это доходы», — заключил собеседник 360.ru.