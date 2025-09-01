Дополнительные тестирования для получения охотничьего билета ввели в Нижегородской области

С 1 сентября в Нижегородской области начнет действовать новый порядок получения охотничьего билета. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона сообщило, что для его получения охотники должны будут пройти обязательную проверку знаний охотничьего минимума, написало ИА «Время Н» .

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, более двух тысяч граждан ежегодно обращаются в министерство за охотничьим билетом.

«Ранее процедура ограничивалась ознакомлением и подписью, теперь вводится обязательная проверка знаний: биологии животных, правил безопасности, разрешенных способов охоты и т. д. Эти меры направлены на сокращение случаев браконьерства, повышение безопасности и ответственности охотников», — пояснил министр.

Проверку будут проходить как начинающие охотники, так и те, кто хочет вернуть себе охотничий билет после его утраты. Вся информация о предстоящих проверках будет публиковаться на сайте Минлесхоза.