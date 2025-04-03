Спрос на высокоскоростной интернет увеличивается ежегодно, и это актуально не только для геймеров или специалистов по монтажу видео. Сегодня надежное интернет-подключение необходимо большинству пользователей, заявил директор по продуктам «Дом.ру» Дмитрий Гуляев в беседе с Ferra.ru.
По данным исследования сервиса, 76% пользователей подключают к Сети примерно 20 устройств одновременно. Именно поэтому тарифы от 200 до 300 Мбит/с более уместны.
Wi-Fi 6 — лучший вариант оборудования для современных домов. Он эффективно распределяет нагрузку и поддерживает стабильное соединение при большом количестве подключений. Также Wi-Fi 6 лучше передает сигнал через стены, что важно для больших квартир.
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