Россиянам рассказали, что сложный пароль и обновления прошивки помогут защитить Wi-Fi от взлома

В 2024 году в России зафиксировано свыше 765 тысяч преступлений в киберпространстве, что наглядно иллюстрирует необходимость защиты личной информации даже в домашней обстановке. Как обезопасить Wi-Fi, рассказали эксперты сервиса «Дом.ру» в беседе с Ferra.ru .

Создание надежного пароля — первый шаг к безопасности. Рекомендуется использовать комбинацию из букв, цифр и специальных символов длиной не менее 12 знаков. Это усложнит задачу злоумышленникам.

Важно также регулярно обновлять прошивку роутера, чтобы устранить известные уязвимости. Современные модели поддерживают автоматическое обновление, что упрощает процесс.

Изменение стандартного IP-адреса и DNS-сервера повысит уровень защиты. Это предотвратит возможность легкого доступа к настройкам устройства.