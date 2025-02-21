«Дом.ру»: при установке камеры в многоквартирном доме нужно согласие соседей

Эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» рассказали о правилах установки камер видеонаблюдения в многоквартирных домах. Чтобы избежать штрафов, важно следовать принятым нормам и уважать права окружающих, передала «Вечерняя Москва».
В указанных объектах действуют особые требования. Согласно Жилищному кодексу, жители владеют долей в общем имуществе, включая подъезды и другие помещения. Они вправе защищать свою собственность, но с соблюдением определенных ограничений.
Установка камеры возле собственной двери требует согласия соседей, если объектив захватывает часть общей территории. Для монтажа оборудования в общих коридорах или у входа в подъезд необходимо получить одобрение двух третей собственников квартир, так как данные действия касаются интересов всех жителей дома.
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