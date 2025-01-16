«Дом.ру»: при освоении умного домофона пожилыми нужно повторение демонстрации

С развитием современных технологий умные домофоны, способствующие повышению уровня безопасности, стали важной частью повседневной жизни многих российских семей. В беседе с Ferra.ru эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» рассказали, как помочь пожилым людям освоить умные устройства и оценить их преимущества.
Специалисты посоветовали начать с простого объяснения принципа работы системы. Обучать взаимодействию с устройством нужно постепенно. Первый шаг — простые действия, например открытие двери через приложение или просмотр видеозаписей. Нужно также объяснить, как сбрасывать вызовы и использовать дополнительные функции, такие как просмотр онлайн-трансляции камеры домофона и архивирование событий.
Эксперты «Дом.ру» акцентировали внимание на важности поддержки в процессе освоения новых технологий. Они предложили периодически повторять демонстрации и быть готовыми помочь в любое время. Таким образом пожилые пользователи перестанут бояться технологий и увидят в них полезный инструмент.
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