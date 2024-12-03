«Дом.ру»: более 70% россиян подсоединяют к одному роутеру до 20 устройств

Так, порядка 76% респондентов заявили, что подключают к одному прибору до 20 устройств одновременно. Речь идет о подсоединении смартфонов, компьютеров, планшетов, телевизоров и умной бытовой техники.

Более 50% опрошенных предпочитают управлять роутером как через компьютер, так и мобильное приложение. Указали на необходимость наличия современных протоколов безопасности 61% участников. По их мнению, в устройстве должны быть алгоритмы, определяющие порядок защищенного обмена данными.