«Домклик»: перепланировка квартир чаще всего встречается в домах дореволюционной постройки

Самые значительные изменения в планировках квартир наблюдаются в домах, возведенных до 1917 года. Несмотря на то что объявления о продаже таких квартир составляют всего 0,7% от общего числа, доля перепланировок в них достигает 1,8%. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Домклик», с которыми ознакомился сайт «НашГород» .

Второе место по количеству изменений в планировках занимают здания, построенные в период с 1946 по 1975 год, включая так называемые «хрущевки». На их долю приходится 24,8% всего вторичного рынка.

В новостройках, введенных в эксплуатацию после 2011 года, перепланировки встречаются значительно реже — всего в 0,5% случаев.