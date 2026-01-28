Домам-памятникам в Петербурге будут возвращать исторический облик

Власти Петербурга продолжают восстанавливать здания на Невском проспекте. В рамках реставрационных работ на доме П. Д. Мальцова планируется восстановление кирпичной кладки, штукатурной отделки и лепного декора. Будут проведены ремонтно-реставрационные мероприятия по восстановлению архитектурно-конструктивных элементов ограждений балконов и известнякового цоколя, написал «Петербургский дневник» .

Специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уточнили, что «планируется отремонтировать и отреставрировать дверные и оконные заполнения с окрашиванием в единый колер, восстановить лепной декор в зонах утрат венчающего карниза».

Также будут приведены в порядок несущие и ограждающие конструкции балконов и эркеров, отремонтированы металлические ворота и козырьки дворовых фасадов.