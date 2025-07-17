Дом Ведомства в Петербурге признали памятником регионального значения

Дом Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны в Санкт-Петербурге получил официальный статус памятника регионального значения. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание комплекса было построено в 1875–1876 годах по проекту архитектора Гаральда Боссе. Исторически сооружение связано с первым Петербургским воспитательным домом, учреждением XVIII века, основателем которого был Иван Бецкий.

В разные эпохи в здании проживали известные деятели культурной и научной жизни Северной столицы: ювелир Отто Тилеман, писатель Александр Куприн, музыкант Сергей Рахманинов и другие.

Получение охранного статуса гарантирует сохранение исторического облика здания и защиту культурного наследия для последующих поколений, добавил RT.