Садовую голубику все чаще можно увидеть на дачных участках. Однако многие новички опасаются выращивать эту ягоду из-за ее «капризности» в вопросах грунта. Секретами успешного выращивания поделился канал «Дом. Сад. Огород», сообщил «7Дней.ru» .

По данным экспертов, голубика живет в симбиозе с особыми грибами (микоризой), которые доставляют к корням минералы. Эти грибы могут выживать только в кислой среде (идеальный pH — от 3,5 до 4,5). Поэтому подготовка грунта — это основа успешного выращивания голубики. Именно поэтому в некоторых случаях рекомендовано искусственное закисление.

Голубика любит влагу, но не выносит застоя воды. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, лучше высаживать кусты на искусственные насыпи или гребни высотой до полуметра. Лучше избегать низин, где весной долго стоит талая вода или скапливается холодный туман.