«Дом реставратора» открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге в здании культурного наследия федерального уровня Доме Пашкова был открыт «Дом реставратора». Об этом сообщила neva.today ссылаясь на информацию от Смольного.

В городской администрации подчеркнули, что новая площадка призвана способствовать развитию реставрации как научной дисциплины и обмену опытом между специалистами.

Кроме того, в здании на Литейном проспекте планируется разместить лаборатории, научные исследовательские помещения и Музей реставрации, добавил RT.