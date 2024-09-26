«Дом реставратора» открыли в Петербурге
В Санкт-Петербурге в здании культурного наследия федерального уровня Доме Пашкова был открыт «Дом реставратора». Об этом сообщила neva.today ссылаясь на информацию от Смольного.
В городской администрации подчеркнули, что новая площадка призвана способствовать развитию реставрации как научной дисциплины и обмену опытом между специалистами.
Кроме того, в здании на Литейном проспекте планируется разместить лаборатории, научные исследовательские помещения и Музей реставрации, добавил RT.
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