Дом Рейхеля получил статус памятника архитектуры в Санкт-Петербурге

Здание бывшего общежития и завода промышленника Николая Рейхеля на 8-й линии Васильевского острова признали объектом культурного наследия регионального значения в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировал KP.RU со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Особняк, построенный в начале ХХ века по проекту архитектора Василия Вейса, выделяется как редкий образец промышленно-жилого комплекса той эпохи в Санкт-Петербурге, написал RT.
«Трехэтажное кирпичное здание представляет собой редкий для Петербурга образец промышленно-жилого комплекса начала XX века», — подчеркнули в пресс-службе.
Здравпункт построили в поселке Пустоши в Шатуре
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте