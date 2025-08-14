Дом Рейхеля получил статус памятника архитектуры в Санкт-Петербурге

Здание бывшего общежития и завода промышленника Николая Рейхеля на 8-й линии Васильевского острова признали объектом культурного наследия регионального значения в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировал KP.RU со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Особняк, построенный в начале ХХ века по проекту архитектора Василия Вейса, выделяется как редкий образец промышленно-жилого комплекса той эпохи в Санкт-Петербурге, написал RT.

«Трехэтажное кирпичное здание представляет собой редкий для Петербурга образец промышленно-жилого комплекса начала XX века», — подчеркнули в пресс-службе.