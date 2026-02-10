Дом Палкина на Владимирском проспекте отреставрируют в Санкт-Петербурге

Мастера проведут работы на лицевых фасадах дома Палкина, оформленных в художественных приемах периода эклектики с элементами неоренессанса, неогрека и необарокко. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

Планируется отремонтировать цоколь, штукатурные поверхности, кирпичную кладку, балконы и их металлические ограждения. В полном объеме восстановят утраченные элементы, включая сложный лепной декор, дубовые порталы и парапетные тумбы.

Основные работы начнутся при наступлении устойчивой плюсовой температуры. Будут проведены расчистки фасадов от поздних красочных наслоений, восстановлены аттик и балюстрада.

Ремонт проведут и во дворах, где восстановят утраченные карнизы, парапеты, водосточные трубы. Работы идут по программе, инициированной губернатором Александром Бегловым, которая включает реставрацию 255 фасадов многоквартирных домов-памятников.