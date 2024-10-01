Дольщики ЖК «Митинский лес» пожаловались на просроченную сдачу квартир от ПИК

Более тысячи многодетных детей не получили ключи от своих квартир в столичном ЖК «Митинский лес», сообщил Telegram-канал Readovka . Дольщики не могут попасть в свое жилье от ПИК на протяжении пяти месяцев, потому что застройщик постоянно переносит срок сдачи домов.

Авторы статьи отметили, что изначально застройщик должен был сдать дольщикам их квартиры не позже 30 апреля. Компания получила необходимые документы и разрешение на ввод домов в эксплуатацию, а также получила от дольщиков деньги. Однако ключи люди получить не могут до сих пор — сроки сдачи постоянно сдвигают, а в некоторых квартирах ЖК заметили рабочих. Один из собственников квартир рассказал Readovka, что ПИК не объясняет причины задержки.

В столичном поселке Узкое разрешили снести несколько старинных деревянных домов. Местные жители вышли на их защиту — по их словам, в сносе построек задействовали дочернюю компанию ПИК.