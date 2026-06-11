Дольщикам разъяснили их права при просрочке сдачи квартиры

Вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал RT о выплатах, которые могут получить дольщики в случае нарушения застройщиком сроков передачи квартиры по договору долевого участия (ДДУ).

По словам специалиста, право на неустойку возникает у дольщика со следующего дня после даты передачи квартиры, указанной в договоре. Размер неустойки за каждый день просрочки составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка от цены договора. Если же квартира приобреталась для личных нужд, ставка удваивается до 1/150.

Срок давности по таким требованиям составляет три года. Поэтому дольщикам не стоит затягивать с предъявлением своих прав, отметил Хрулев.

Кроме неустойки, гражданин может требовать возмещения убытков. Их взыскивают сверх неустойки в полном объеме при наличии подтверждающих документов. Например, это может быть плата за аренду жилья на время просрочки.

Также моральный вред компенсируется при наличии вины застройщика. Сумму назначает суд.