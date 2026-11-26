Задолженность управляющих компаний Тулы перед «Тулагоргазом» за внутридомовое техобслуживание и содержание крышных котельных за три года увеличилась почти втрое — с 9,5 до 27,2 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

По данным поставщика газа, список неплательщиков возглавила УК «Новый город», чей долг превысил 3,1 миллиона рублей. Второе место заняли компании «Светлый дом» и «ЖКС» под управлением одного гендиректора с общей суммой задолженности более 1,5 миллиона рублей.

В «Тулагоргазе» отметили, что коммунальщики часто игнорируют досудебные претензии, поэтому деньги приходится взыскивать через суд. Из-за долгов УК перед налоговой и другими поставщиками выплаты поступают медленно, а судебные издержки и штрафы в итоге ложатся на жителей в составе квартплаты.