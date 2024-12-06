Докторант СПбГУ Майоров заявил, что по размаху добровольческого движения Россия опережает многие государства мира

В России очень много волонтеров в разных областях, которые готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом «Взгляду» рассказал докторант СПбГУ Арсений Майоров.
По его словам, стремление сопереживать попавшим в беду и помогать другим — это часть культурного кода русского народа. Именно по этой причине в России волонтерское движение гораздо более развито, чем в других, в том числе западных и европейских странах.
Кроме того, подчеркнул Майоров, что начало специальной военной операции стало дополнительным импульсом для добровольческого движения в России.
Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Ленинском округе
Тендер на поставку оборудования в новый детский сад объявили в Щелкове
После поножовщины в школе Краснодара завели дело
Детский сад в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном построят в 2025 году
Беседы об опасности выхода на лед провели для школьников в Лобне
«Орешник» в Белоруссии — сигнал Трампу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте