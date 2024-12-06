Докторант СПбГУ Майоров заявил, что по размаху добровольческого движения Россия опережает многие государства мира

В России очень много волонтеров в разных областях, которые готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом «Взгляду» рассказал докторант СПбГУ Арсений Майоров.

По его словам, стремление сопереживать попавшим в беду и помогать другим — это часть культурного кода русского народа. Именно по этой причине в России волонтерское движение гораздо более развито, чем в других, в том числе западных и европейских странах.

Кроме того, подчеркнул Майоров, что начало специальной военной операции стало дополнительным импульсом для добровольческого движения в России.