Доктор Сохрабджи отметила, что биологический пол влияет на риск инсульта у пожилых женщин

Профессор-регент и директор программы женского здоровья в области неврологии Техасского университета A&M доктор Фарида Сохрабджи выяснила, что биологический пол влияет на риск инсульта у пожилых женщин, который ускоряет начало и прогрессирование деменции. Об этом написали «Известия» со ссылкой на журнал Medicalxpress.

«Каждое десятилетие после 50 женщины, по сравнению с мужчинами, чаще переносят инсульт, особенно тяжелый. Это значительно повышает риск когнитивных нарушений и, в конечном счете, деменции», — сообщила доктор Сохрабджи.

Исследования лаборатории доктора Сохрабджи показали, что гормональные изменения в период менопаузы делают женский мозг более уязвимым к воспалению, повреждениям и инсультам. Однако заместительная терапия эстрогеном не дала ожидаемых результатов, поскольку эстроген оказался токсичным.

Доктор Сохрабджи и ее команда исследовали, может ли инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) в сочетании с эстрогеновой терапией улучшить результаты у женщин среднего возраста. Оказалось, что комбинация помогла нейтрализовать токсичные эффекты эстрогена для более старшей группы.

«Если давать испытуемым эстроген и IGF-1, то нейропротекторный эффект очевиден. На самом деле, лечение IGF-1 само по себе оказалось одной из самых эффективных нейропротекторных молекул, которые мы когда-либо тестировали», — сказала Сохрабджи.