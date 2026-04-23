Доктор Шуров отметил, что за помощью к психологам обращаются люди с любым уровнем интеллекта

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров сообщил РИАМО , что пациентами психологов могут стать люди с любым уровнем интеллекта.

В социальных сетях активно обсуждают идею о том, что умные люди не обращаются за помощью к психологам, считая, что такие специалисты не могут им помочь. Однако, по словам Шурова, реальность совсем иная.

«Очевидно, что к психологам попадают люди любого уровня интеллекта, когда у них наступают серьезные жизненные кризисы, крупные проблемы, психические заболевания. Ум человека ни от чего не застраховывает. Более того, часто умные люди более тревожные, мнительные, с массой комплексов», — привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».

Таким образом, нет никакой связи между психологическими и психическими проблемами и уровнем интеллекта.