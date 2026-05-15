Доктор Рамазанов рассказал, что вакцины от хантавируса не существует

Новость о вспышке хантавируса Андес на нидерландском круизном судне MV Hondius потрясла мировое сообщество в мае этого года. Люди всерьез опасаются угрозы новой пандемии. Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил о том, что хантавирус Андес продолжает мутировать. По его словам, это обеспечивает патогену высокую устойчивость к иммунитету человека.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендовал всем странам заблаговременно подготовиться к возможному росту заболеваемости. Среди предложенных мер — введение 42-дневного карантина и постоянное отслеживание контактов людей из группы высокого риска.

Доктор, основатель медицинского портала «Спроси врача» Руслан Рамазанов рассказал, что вакцины от хантавируса не существует, специфическое лечение ограничено. Ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под контролем. Для россиян вспышка штамма Андес не представляет опасности.

Рамазанов отметил, что «природным резервуаром» для хантавируса являются грызуны. Заражение человека происходит преимущественно аэрозольным путем — при вдыхании пыли, содержащей частицы мочи, фекалий или слюны инфицированных. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы похожи на грипп.