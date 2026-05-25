Доктор Павлова посоветовала водителям при тепловом ударе в первую очередь смочить лицо и шею водой

Врач общей практики Елена Павлова дала рекомендации водителям, которые столкнулись с тепловым ударом. В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что в первую очередь необходимо смочить лицо и шею водой.

Если в жару во время поездки в автомобиле вы или ваш попутчик получили тепловой удар, действовать нужно быстро. Следует немедленно покинуть машину или остановиться в тени. Нужно переместиться в более прохладное место, например, зайти в магазин или кафе.

Для охлаждения тела необходимо смочить водой лицо, шею и запястья. Также рекомендуется расстегнуть воротник рубашки, снять галстук и ремень, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

«Если вы едете один и почувствовали даже легкое недомогание, лучше остановиться и выйти из машины. Освежиться на ходу, просто открыв окно, практически невозможно при интенсивном солнечном излучении», — отметила Елена Павлова.