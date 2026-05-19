Доктор наук Мясищева объяснила, что выбор средства от комаров зависит от места использования

Эффективность средств от комаров определяется не только их составом, но и местом применения. Подробнее рассказала доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева рассказала в беседе с Life.ru .

По ее словам, для квартиры, веранды и открытого участка требуются разные варианты защиты.

«Для использования в квартире лучше всего подойдет электрический фумигатор. Он работает от розетки с жидкостью или пластинами», — отметила эксперт.

Она добавила, что портативные фумигаторы на батарейках подойдут для веранд или помещений без розеток. На открытом воздухе, например в беседке или на участке, лучше использовать спирали. Их следует размещать с подветренной стороны на расстоянии 1,5–2 метров от людей.